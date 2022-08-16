Kablo hırsızları yakalandı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede ilçesinde son zamanlarda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Haberleşme ve Enerji Nakil Kablolarının direklerden kesilmek suretiyle çalınması olayları ile ilgili olarak, Bolu İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından yapılan operasyonda, M.B, F.Ç ve E.Y isimli (3) şüpheli şahıs, Gerede ilçesi Zeyneller köyünde kabloları kestikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırma sonucu Zeyneller köyünde suçüstü yakalanan şüpheli şahısların daha önceden yine Gerede ilçesi Külef, Yağdaş, Yeniyapar ve Kürkçüler olmak üzere toplam (5) köyde meydana gelen Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yakalanan (3) şüpheli şahıs Gerede Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.