Kablolar çalındı köyler internetsiz kaldı

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Gazetemizde çıkan haberlerin altına yoğum yazan bir vatandaş, kablo hırsızlarının mağduru olduğunu dile getirdi. Edinilen bilgiye göre, kablo hırsızları Fasıl, Bakırlı ve Çömlekçiler köylerine hizmet veren direklerdeki internet kablolarını çalarak sırra kadem bastı.

Direkler üzerindeki piyasa değeri yüksek olduğu bilinen internet kablolarının çalmaları neticesi 3 köy internetsiz kaldı. Vatandaşlar, kabloların çalınmasından dolayı çocuklarının internet üzerinden derslerini yapamadığını ve mağdur olduklarını belirterek, bir an önce internet hizmetinin yeniden verilmesini ve bu suçu işleyenlerin bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilmesini istediler,

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 15:55