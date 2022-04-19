Kabloları hurdacıya sattılar

Haber: S. Özge Yücel
Mengen’e bağlı Akören köyünde Türk Telekom'a ait haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı 14 ES 159 plakalı araçla Zonguldak'ın Devrek ilçesinden gelen K.K, S.K. ve Y.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları kabloları hurdacıya sattığı öğrenildi.