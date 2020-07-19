Kabus bitti!

Haber: Volkan Yılmaz
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Emre Malok, Muhammet Yunak, Cemil Tunç
Eskişehirspor: Melih, Sezgin, Erdal, Bedirhan, Bilal (46.dk.Emir), Furgan (73.dk.Bedirhan), Furkan (83.dk.Yiğit), Tolga Yakut (83.dk.Doğukan), Berkay, Buğra (73.dk.Muhammet), İbrahim Halil
Boluspor: Mosquera, İsmail, Fethi, Hayrullah, Burak, Cumali, Melih, Bilal, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Mustafa Durak (83.dk.Mutlu)
Goller: 27.dk.,88.dk.ve 90.dk. Gökhan (Boluspor)
Sarı Kartlar: 77.dk.Mustafa Durak, 80.dk.Cumali (Boluspor)
Maçtan Dakikalar
3.dakika: Mustafa Durak cezasahasına çıkardı, Mustafa Eskihellaç’ın vuruşunda top üstten auta gitti.
17.dakika: Hayrullah’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa Eskihellaç’ın vuruşunda top bir kez daha üstten auta çıktı.
27.dakika (GOOLL): Cezasahası içinde Hayrullah’ın pasında topla buluşan Gökhan Boluspor’u 1-0 öne geçirdi.
32.dakika: Mustafa Eskihellaç’ın plasesinde top direğin dibinden auta gitti.
36.dakika: Melih kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
46.dakika: Santradan kaleye vuruş Mustafa Durak’tan geldi. Top az farkla üstten auta gitti.
56.dakika: Mustafa Durak’ın harika pasıyla topla buluştu, kaleciyi geçen Bilal çok yavaş bir vuruş yapınca savunma topu çizgiden çıkardı.
88.dakika (GOOLL): Mutlu’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Gökhan kaleciyi de geçip durumu 2-0’a taşıdı.
90.dakika (GOOLL): Kalecinin kısa düşen pasında aşırtma bir vuruş yapan Gökhan maçı 3-0’a getirdi. Maç bu skorla biterken Boluspor ligde kalan takım oldu.