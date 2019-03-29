KAÇ ENGELLİ OY KULLANIYOR?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Biliyorsunuz önümüzdeki Pazar yerel seçimler var. Yani yaşadığımız şehri yönetecek belediye başkanlarını ve muhtarları seçeceğiz. Evet, her seçim önemli ancak engellenen biri olarak benim için yerel seçimler daha bir önem taşıyor. Çünkü genel seçimlerde Milletvekili seçtiğimizde vekilleri Ankara’ya göndeririz yani onları çoğunlukla televizyonlarda görürüz. Hatta eğer sessizlerse orada bile göremiyoruz.

Belediye başkanları ve muhtarlar bizimle aynı şehirde yaşar şehirde bir problem olduğunda ilk onları ararız. Yaptıkları ya da yapmadıkları doğrudan bizim hayatımızı etkiler. Onun için yerel yöneticileri seçtiğimiz bu seçimin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi size bir soru sormak ve yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz seçimlerde oy kullanmak her vatandaşın görevidir. Peki, hiç düşündünüz mü, Yaşadığınız şehirde “kaç engelli birey oy kullanabiliyor ?”

Bu soruyu niye sorduğuma gelince geçtiğimiz Haziranda yapılan Milletvekili seçimlerinde her zamanki gibi sandık başına gittim. Sandık başına gitmeden önce Muhtarı arayarak benim gibi fiziksel engel olan arkadaşların oy kullanmalarını kolaylaştırmak için yetkilileri uyarmasını istedim. Sağ olsun Muhtarımız bu konularda duyarlıdır. Seçim sandıkları yerleştirilirken yetkilileri uyarmış ancak muhtarımızı dinlememişler. Benim oy kullanacağım sandığı binanın ikinci katına kurmuşlar

Neyse yanımdaki insanlar oylarını kullandı. Benim oy kullanacağım sandık binanın üst katında binada asansör falanda yok. Sandık görevlilerine haber gönderdim. Ben çıkamıyorum ne yapacağız diye. Onlarda bana haber göndermiş “ya çık ya da git yapabileceğimiz bir şey yok” diye. Beni biliyorsunuz oraya kadar gidip te oy kullanmadan dönmem. Yanımdaki arkadaşlardan rica ettim. Beni kucaklayıp ikinci kata çıkardılar.

O haldeyken sandık görevlisinin yüzüne hatta gözlerinin içine baktım. Yani size şu kadarını söyleyeyim ben ve yanımdakiler sıkıntı çekerken o adamın sırıtışını hayatım boyunca unutmayacağım. Neyse tüm engelleri aşıp oyumu kullandım. Şimdi bana diyeceksiniz Seyyar sandık diye bir şey var. Onu niye çağırmıyorsun? E çünkü aynı şey oluyor. Seyyar sandık doktor raporu olmadan eve gelmiyor yani sandık başında uğraşacağıma hastanede doktor raporu için uğraşıyorum ve başvuru süreside çok kısa.

Aslında şimdi herkes sandık görevlisine kızdı ama o da haklı yani şöyle inisiyatif kullanabilirdi. Ancak kullanmadı sandık başından ayrılmak istemedi gülüşü dışında adam görevini yaptı. Bence burada sorulması gereken soru şu “ bana engelli kimliği veren devlet benim durumumu bilmiyor mu? “ o kimlikler verilirken bize doktor raporundan kurtulacaksınız diye verildi. Şimdi seçimlerde bile bir işe yaradığı yok. Yakında bizden hava almak için bile doktor raporu isteyecekler. Peki, biz engelli kimlik kartlarını niye aldık?

Hiç kusura bakmayın. Bu sistemde bir arıza var. Benim engelim devlet tarafından biliniyor. Niye benden habire engelimi ispat etmem isteniyor. Üstelik birde ben göz önünde olan herkesin az çok tanıdığı biriyim. İşte bunun için “kaç engelli oy kullanıyor? “ Sorusunu sordum ve yetkililerden ricam sandıklar yerleştirilirken hiçbir şey yapamıyorsanız Muhtarları dinleyin onlardan bilgi alın o bölgede yaşayan insanları en iyi bilen kişi muhtardır.

Ancak bence yine de sorun tam olarak çözülmez sorunu tam olarak çözmemiz için bankalarda ve alışveriş sitelerinde uygulanan sisteme benzer 3 – 4 aşamalı güvenlik sistemi kurup hiç değilse engelli kimlik kartına sahip insanların oylarını İnternetten kullanmalarını sağlamalıyız. İnternet güvenli değil diyeceksiniz ama oylar sayıldıktan sonra zaten internet aracılığı ile merkeze gidiyor yani zaten internet bu işin içinde. Dediğim gibi 3-4 aşamalı bir güvenlik yapısı ile internetten oy kullanılabilir

Bakın arkadaşlar İnsan Hakları Evrensel bildirgesinin birinci maddesinin ilk cümlesi şöyle der; 'Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.' Evet, sizden farklı değiliz, ancak bakış açınızı değiştirirseniz bunu fark edebilirsiniz. Bu bakış açısını değiştirmenin yolu da bu tür sistemleri engellenenlerin daha kolay kullanabileceği bir hale getirmekten geçer. Çünkü bizler artık bu tür sorunlarla uğraşmak istemiyoruz ve sırf bunları yaşamamak için yine birçok engellenen birey oy kullanmaya bile gitmeyecek. Onlardan ricam ne olursa olsun sandığa gidin ve oyunuzu kullanın özellikle yerel seçimlerde bunu mutlaka yapın. Çünkü karşılaştığımız engelleri önümüzden kaldıracak kişiyi ve kişileri belirliyoruz. Unutmayın şehirleri yönetenler ne kadar duyarlı olursa bizler o kadar engelsiz bir şehirde yaşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…