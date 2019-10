Kaç hakim/Cumhuriyet savcısı terfi aldı?

Haber: Aysun Beykoz

Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK), Ağustos 2019 Derece Terfi, İtibari Terfi, Birinci Sınıfa Ayrılma, Birinci Sınıf Olma Sonuçlarını resmi internet sitesinden kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listelere göre ilimiz Bolu’dan 12 adli yargı hakimi, 9 Cumhuriyet savcısı ve 1 idari yargı hakimi terfi aldı.

HANGİ HAKİMLER TERFİ ALDI?

HSK resmi internet sitesinden duyurulan Ağustos 2019 Döneminde Derece Terfi Yapan Adli Yargı Hâkimlerine Ait Terfi Sonuçlarına göre Bolu Hâkimi Ebru Baydaş (C) defterinde mümtazen yükselmeye, Bolu Hâkimi Orçun Koç (C) defterinde mümtazen yükselmeye, Bolu Hâkimi Tuğrul Yasin Demirci (A) defterinde yükselmeye, Bolu Hâkimi, Seda Çağlayan (C) defterinde mümtazen yükselmeye, Bolu Hâkimi Fırat Karaalp (C) defterinde mümtazen yükselmeye, Bolu Hâkimi Merve Bostancı (A) defterinde yükselmeye(İntibak), Bolu Hâkimi Kemal Gün (A) defterinde yükselmeye(İntibak), Gerede Hâkimi Hülya Karcı (C) defterinde mümtazen yükselmeye, Gerede Hâkimi Mehmet Akif Eroğlu (A) defterinde yükselmeye(İntibak), Mudurnu Hâkimi Atakan Karabulut (A) defterinde yükselmeye(İntibak), Göynük Hâkimi Çağatay Orçun Koç (A) defterinde yükselmeye(İntibak), Göynük Hâkimi Hatice Şeyda Aslan (A) defterinde yükselmeye(İntibak) layık görüldü.

9 CUMHURİYET SAVCISI YÜKSELDİ

Ağustos 2019 Döneminde Derece Terfi Yapan Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Terfi Sonuçlarına göre ise Bolu Cumhuriyet Savcısı Uğur Elmaç (C) defterinde mümtazen yükselmeye, Bolu Cumhuriyet Savcısı Feyza Kaya Karabulut (A) defterinde yükselmeye(İntibak), Bolu Cumhuriyet Savcısı Ebru Üstünbaş (C) defterinde mümtazen yükselmeye, Bolu Cumhuriyet Savcısı Kemal Karakaya (A) defterinde yükselmeye (İntibak), Bolu Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Özcan Bolu Cumhuriyet Savcısı (A) defterinde yükselmeye(İntibak), Bolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Naim Uslu (A) defterinde yükselmeye(İntibak), Bolu Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yaman (A) defterinde yükselmeye(İntibak), Gerede Cumhuriyet Savcısı Gül Yazgan Yavuz (C) defterinde mümtazen yükselmeye, Mudurnu Cumhuriyet Savcısı Mücahit Kaya (A) defterinde yükselmeye(İntibak) layık görüldü.

HSK tarafından açıklanan Derece Terfi Yapan İdari Yargı Hâkimlerine Ait Terfi Sonuçlarına göre de Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Hasan Kaya (C) defterinde mümtazen yükselmeye lâyık görüldü. Ayrıca Derece Terfi Yapan Adli Yargı Hâkimlerinden (C) defterinde mümtazen yükselmeye görülen Bolu Hakimi Ebru Baydaş, birinci sınıfa ayrıldı.