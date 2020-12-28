Kaç hektar alan toplulaştırıldı?

Haber: N. Halid Altundal

Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 Milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir” dedi.

“ZİRAİ MÜCADELE VE GÜBRELEME KOLAYLAŞIR”

Arazi toplulaştırması ile parsellerin büyüyeceğini, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığını belirten Yıldız, “Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” ifadelerini kullandı.

2020’DE BİN 755 HEKTAR ARAZİ TOPLULAŞTIRILDI

2020 yılı içerisinde ilimizde gerçekleştirilen toplulaştırma çalışmalarına da değinen Yıldız, ‘Bolu ilimizde 2020 yılında 1 adet projede toplam 26 bin 500 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1.755 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini belirtti. Devam eden çalışmalarla 15 bin hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir’ dedi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ankara, Bolu, Çorum illerinde 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 5 proje dahilinde 20 bin 101 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 105 bin 485 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandığının belirtti.