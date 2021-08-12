Kaç yerden maaş alıyor?

Özel Haber: Okay Özcan

4 yıldır Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın aldığı ballı maaşlar gündeme damgasını vurdu. Alişarlı’nın, 15 bin lira Rektörmaaşının yanı sıra Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi gibi toplamda 6 yerden döner sermayeden pay aldığı ve maaşına ek olarak ayda 70 bin liraya yakın gelir elde ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yine Rektör Alişarlı’nın yaklaşık 2 yıldır hak etmelerine rağmen, 2 Prof. Dr.’unkadroya alınmaması için elinden geldiğini yaptığı ve engelleme çabalarını sürdürdüğü iddialar arasında yer alıyor.

Asıl mesleği veterinerlik olan ve hayvan hastalıkları profesörü unvanını taşıyan Rektör Alişarlı’nın Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Ziraat Mühendisliği fakültelerinden ek maaş alması şaşkınlık yarattı. Maaşının üç katına yakın bir miktar döner sermaye payı alan Profesör Mustafa Alişarlı her yıl üniversite içinde tasarruf tedbirleri uygulanması için genelgede yayınladığı belirtildi.

ELE VER TALKINI;

BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı rektörlük süresince her yıl rutin olarak personeline tasarruf genelgesi yayınladığı ortaya çıktı. Rektörlüğe bağlı araçlarda kullanılan akaryakıt konusunda, binalarda kullanılan elektrik konusunda ve sarf malzemelerinin tüketiminde azami dikkat ve tasarruf çağrısı yapan rektör Alişarlı’nın kendisine gelince genelgeyi unutması ise günün konusu oldu.

ÜNİVERSİTEDE NELER DÖNÜYOR NELER

2019 yılı başlarında Bolu-Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalında açılan asistan kadrosu için sınav yapıldı.Sınavda rektörün arkadaşının yeğeni kazanamadı diye olacak, sınav iptal edilmek istendi ve sınav heyetindeki hocalara soruşturma açıldı.Kazanan aday sınavın açıklanmasını bekledi ama rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yönetimindeki idare tarafından açıklanmadı. Hatta rektörün arkadaşı (başka bir üniversitenin rektör yardımcısı, o zamanlar) sınav heyetindeki bir hocaya (Doç. Dr. Rengin Kosif) kendi yeğeni sınavı kazanamadığı takdirde Rengin Hoca’yı profesörlük kadrosunu verdirmeyeceğini söyleyerek tehdit etti (Bunlar açılan disiplin soruşturmasında Rengin hoca’nın savunmasında geçen bilgilerdir).Hatta sınav heyetinde olan Rengin hoca, o zamanın başhekimi ve şu an Tıp Fakültesi Dekan vekili olan Prof. Dr. Muhammed Güzel Kurtoğlu’nun kendisini arayıp adaylardan birinin kazandırılması minvalinde konuştuğunu savunmasında ifade etmiştir. Neticede,muhtemelen istenilen kişi kazanamadı diye, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek sınava katılan adayların hiçbiri ilgili kadroya atanmadı.İşin ilginç yanı şaibe şüphesiyle sınav sonucu açıklanmadıancak yapılan soruşturmada da sınav heyetinden kimse kusurlu bulunmadı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 00:09