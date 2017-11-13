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13 Kasım 2017 Pazartesi
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    • “Kaçak akım rölesini devre dışı bırakmayın”

    SEDAŞ elektrik kullanıcılarını bilgilendirmek için yaptığı açıklamada, kaçak akım rölesinin hayat kurtardığına, iş kazası ve yangınları önlediğine ve elektriğin güvenli kullanımı için bedeli sadece 70 TL ile 100 TL arası değişen bu röleyi mutlaka kullanmak gerektiğine dikkat çekti.

    13 Kasım 2017 Pazartesi 09:28
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    “Kaçak akım rölesini devre dışı bırakmayın”

    Haber: Aysun Beykoz

    SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, elektrik sigortası ile kaçak akım rölesinin benzer görevlerinin  olduğuna ancak  insan ve tesis koruması kapsamında farklı görevleri bulunduğuna dikkat çekti.  “Elektrik sigortası ve kaçak akım rölesi nedir? Nasıl bir koruma yaparlar? Aralarındaki fark nedir? gibi soruların cevaplarını bilirsek aslında bu cihazların elektrik tesisatındaki önemini de o derece iyi anlarız” dedi. Güven Kaçak Akım Rölesinin görevinin, yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda, bağlı bulunduğu tesisatta devreyi kesmek ve hayat kurtarmak olduğunu belirtti. Güven, “Elektrik iç tesisat yönetmeliğinin 25.10.1996 tarih 22798 sayılı değişikliği ile Kaçak Akım (Hayat Koruma)  Rölesi kullanılması yasal bir zorunluluktur” dedi.   

    HAYAT KURTARAN RÖLE

    Güven, Elektrik sigortaları, evlerimizde ve işyerlerinde elektrikli cihazların zarar görmesini engelleyerek oluşabilecek kaza ve arızalara karşı koruma sağlar.  Sigortaları en sık 10 Amper,  16 Amper  veya 32 Amper  olarak görürüz. Devreden geçen akım, sigortanın özelliğine göre belli olan akım değerine ulaşmadan elektrik tesisatında kesinlikle devreyi açmaz. Dolayısı ile bu tür değerlerde insan hayatını korumak imkansızdır. 32 amper  32 bin miliampere eşittir.  Kaçak akım rölesi otomatik sigortaya göre binde bir oranında küçük bir akımla çalışır ve devreyi açar. Sigortalar bu hassasiyetle çalışmaz. Kaçak akım rölesi 30 (mA) miliamperlik akım değerinde (Hayat Koruma) fonksiyonunu, 300 mA’de de tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir. Hayat kurtaracak değerde önemi bulunmaktadır. Miliamperler seviyesinde kaçak akımı kontrol eden Kaçak akım röleleri elektrikten kaynaklanan iş kazası ve yangınların önlenmesi, Hayat Kurtarmak  amacıyla kullanılmaktadır” dedi.  

    “MUTLAKA KONTROL ETTİRİLMELİDİR”

    Güven, “Kaçak akım rölesinin sık sık devreyi açması ve elektriği kesmesi, elektrik tesisatında kaçak akım, kullanılan elektrikli cihazlarda bir sorun olduğunu gösterir. Bu gerekçe ile kesinlikle Kaçak Akım Rölesi devre dışı bırakılmamalıdır. Röleyi iptal etmeniz konusunda önerileri asla dikkate almayın ve asla röleyi iptal etmeyin. Aksine tesisat ve cihazlar yetkili elektrikçilere mutlaka kontrol ettirilmelidir” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Elektrik, Kullanıcılarını, Bilgilendirmek, Yaptığı

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