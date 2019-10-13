Kaçak ambulans trafikten men edildi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) görevlilerince Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu Ankara-İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan araçlar için kontrol yapılıyordu. Yapılan kontroller esnasında saat 14.15 sıralarında durdurulan İstanbul’da özel bir ambulans firmasına ait hasta nakil aracının üzerindeki plakaların, başka bir özel ambulans firmasına ait hasta nakil aracına ait olduğu tespit edildi. Kaçak ambulanstaki sürücüler A.Ö.(32) ile kardeşi S.Ö.(29) yakalanarak, araç üzerinde bulunan “Araç Plakaları ile şüpheliler tarafından ibraz edilen iki ayrı hasta nakil aracına ait “Araç Tescil Belgelerine” el konuldu. Araç sürücüleri A.Ö. ile kardeşi S.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Düzce’den Mardin’e hasta götürüp İstanbul’a döndüğü anlaşılan “Hasta Nakil Aracında” yakalamalı haciz olduğu ve başka araca ait plakaların kullanıldığı anlaşıldı. Bolu Emniyeti KOM ekipleri bunun üzerine kaçak ambulansa 6 bin TL trafik para cezası keserek trafikten men edip aracı otoparka çekti.