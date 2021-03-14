Kaçak ava 14 bin TL ceza

Haber: N. Halid Altundal

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta av sezonunun sona erdiği duyurulmuştu. Av yasağının başlaması ile birlikte DKMP ekipleri sahada kaçak avlanmayla mücadele için çalışmalarına başladı.

Yaban hayatın korunması ve sürdürülmesi adına kaçak avlanma uygulaması yapan Düzce DKMP ekipleri av yasağına rağmen avlanan 3 kişi tespit etti. 3 kaçak avcı avladıkları karaca ile yakalandı. Kaçak avcılarda bulunan 2 takossuz av tüfeğine el konuldu, 1 süperpoze tüfek ise muhafaza altına alındı. DKMP ekipleri tarafından kaçak avlanan şahıslara belgesiz avlanma, yasak zamanı avlanma, koruma altındaki yaban hayvanını avlamak vb. fiillerinden toplam 8 bin 210 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL de tazminat bedeli uygulandı.