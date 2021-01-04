Kaçak ava drone takibi

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yaban hayatı korumak için çalışmalarını kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonları da devam ettiriyor. Kısıtlamasının olduğu hafta sonları kaçak avlanmak için kırsala çıkan kişiler için DKMP tarafından teknolojinin de yardımıyla bir bir tespit ediliyor.

Gelen ihbarları değerlendiren DKMP ekipleri drone ile kaçak av takibine başladı. Jandarma ekiplerinin de desteği ile yaban hayatın korunması adına drone ile tespit edilen şahıslara cezai işlem uygulanıyor.

DKMP ekiplerince hafta sonu Sivas’ın Divriği ilçesinde ve Erzincan’da drone yardımıyla kaçak av takibi yapıldı. Erzincan’da kaçak ava çıktığı tespit edilen 4 kişiye yasadışı avlanmak ve sokak kısıtlamasını ihlalden 18 bin 900 TL ceza kesilerek, beraberlerindeki tüfekler jandarma birimlerine teslim edildi. DKMP, bu olayın "drone" ile kaçak av takibi açısından bir ilk olma özelliği taşıdığını belirtti. Öte yandan DKMP’nin ilimiz Bolu başta olmak üzere birçok bölgede drone destekli saha denetimlerini yapmaya devam edeceği öğrenildi.