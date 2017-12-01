Haber: Semih BAYKAL

İlimizde kampçılar ve turistlerin vazgeçilmezi olan Yedigöller Milli Parkı’nda kaçak avcılar yine iş başındaydı. Edinilen bilgiye göre, Yedigöller Milli Parkı’na kaçak olarak avlanmaya gelen 5 şahıs, yanlarında bulundurduğu 4 takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile bir karacayı vurdu. Olayı fark eden vatandaşların şikayeti üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcıları vurdukları karaca ile yakalamayı başardı.

Kaçak avcıların tüfeklerine el konulurken, 13 bin 500 TL para cezası ve tazminat düzenlendi.