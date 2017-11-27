Haber: Semih BAYKAL

Kış mevsimi ile beraber kaçak avcılar ortaya çıkmaya başladı. Bolu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ise kaçak avcılığın önüne geçmek adına denetimler sıklaştırıldı. İlimiz çevresi ve milli parkların yollarında Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ziyaretçiler ve şüpheli görülen araçlarda denetim yaptı.

Milli parklar ve orman bölgelerinde yapılan denetimlerde ekipler kaçak avcıları yakalamayı başardı. İçinde 5 kişinin bulunduğu sivil bir araçta yapılan denetimde av malzemeleri ve 5 tüfek yakalandı. Yakalanan 5 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, para cezası kesildi.