Haber: Semih Baykal

Kış mevsiminin gelmesi ile beraber kaçak avcılar ortaya çıkmaya başladı. Bolu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ise kaçak avcılığın önüne geçmek adına denetimler sıklaştırıldı. İlimiz Mengen İlçesinde Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Av Koruma Kontrol faaliyetleri kapsamında ormanlara operasyon düzenlendi. Ekipler ziyaretçiler ve şüpheli görülen araçlarda denetim yaptı. Milli parklar ve orman bölgelerinde yapılan denetimlerde ekipler kaçak avcıları yakalamayı başardı. Ekipler ormanlarda avlanması yasak olan hayvanları avlamaya çalışan, avcılık yapmak için gerekli belgeleri olmayan kaçak avcıları yakalayarak para cezası kesti ve haklarında yasal işlem başlattı.

