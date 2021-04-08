Kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avcıların kol gezdiği Abant Tabiat Parkında av koruma kontrol faaliyeti yapıldı. DKMP ekipleri tarafından yapılan ‘Olta Balıkçılığı Koruma Kontrol Faaliyeti’ kapsamında kaçak avcılar tek tek tespit edildi.

24 KİŞİ DENETLENDİ, 3 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrollerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen bazı şahıslara cezai işlem uygulanırken, kaçak avcılıkta kullanılan ve izin belgesi bulunmayan av gereçlerine de el koyuldu. DKMP’den yapılan açıklamada, “Toplamda 24 kişi denetlenmiş 3 kişiye idari işlem yapılmıştır. Jandarma ekipleriyle kontrollerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 10:48