Kaçak avcıları suçüstü yakaladılar

Haber: C. Kutay Aykan

Her türlü kaçak avcılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında ilimiz genelinde bulunan avlaklar, göller ve derelerde yürütülen koruma ve kontrol çalışmalarında karşılaşılan kacak av faaliyetlerini önlemeye çalışan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri önceki gün yine kaçak avlanan kişilerin bıraktığı ağlarla karşılaştı. Kaçak ava davetiye çıkartmamak için kaçak avcılığın yapıldığı lokayson bilgisi kamuoyu ile paylaşılmazken, 100 metrelik kaçak ağ ve ağa takılmış olarak çok sayıda sazan balığı ele geçirildi. Yakalanan 100 metre kaçak ağda 12 adet canlı sazan balığı canlı olarak yakalandığı gölede iade edildi. Kaçak ağ sudan toplanarak imha edildi. Konuyla ilgili olarak Bolu İl Tarım ve Orman müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kurallar avlanmayı önlemek adına değil iç sularımızdaki canlı hayatının sürdürülebilir dolayısıyla da gelecekte de avlanabilir olması adınadır. Kurallara uyarak çocuklarımıza da avlanabilir sahalar bırakalım. Balıklar ait olduğu yere gölete canlı olarak geri salındı” denildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 13:39