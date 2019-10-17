Kaçak defineci cenneti

İlimiz merkezi ve bazı ilçe merkezlerine bağlı köy kırsallarında tarihte yerleşim olduğu tahmin edilen bölgelerde definecilerin yaptığı kaçak kazılar yöre sakinlerinin tepkilere neden oluyor.

Kaçak defineci cenneti

Haber: Birol Ertunç

Tarihi süreçte yerleşim yerlerine ait olduğu tahmin edilen alanlarda definecilerin yaptığı kaçak kazılar bölge halkını isyan ettirdi. Bolu-Mudurnu yolu üzerinde ve Göynük ilçe kırsalında kaçak defineciler tarafından makinelerle kazı yapıldığını belirten vatandaşlar duruma müdahale edilmesini istedi. İlimiz genelinde tarihsel yerleşim alanlarının çokluğu ve yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgelerin fazlalığın bulunması yasa dışı definecilerin iştahını kabartıyor. İl genelinde bulunan birçok medeniyete ait kalıntılar ve Bolu’nun tarihi Roma yolu üzerinde bulunmasından dolayı kaçak definecilerin ilgisini çeken yörede çok sayıda kaçak çukur kazıldığı belirtildi. Bölgenin ulaşım konusunda çok rahat olması güvenlik açısından definecileri cesaretlendirdiği öğrenildi.

Kazılan yerlerde oda mezar ve mermer mezar kapaklarının bulunmasından dolayı antik çağda önemli bir ulaşım merkezi olduğu düşünülüyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Amatörde Kura Heyecanı
Amatörde Kura Heyecanı
  1. Spor

banner133