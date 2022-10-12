Kaçak elektriğe müsaade yok

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri tarafından kaçak elektrik kullandığı tespit edilen kişilerin elektrikleri kesilerek şebeke kontrolleri sağlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya, Kocaeli, Gebze, Bolu ve Düzce'de 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, sosyal sorumluluk bilinciyle kaçak elektrik ve usulsüz kullanıma karşı mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Kesintisiz olarak sahada bulunan SEDAŞ ekipleri, periyodik olarak yaptıkları denetimlerde tespit edilen kaçak kullanımları tutanakla kayıt altına alırken vatandaşlara yönelik hayati riskleri azaltmak amacıyla şebekede görülen kaçak elektrik bağlantılarını iptal ediyor.

Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürerken Sakarya Karasu ilçesi Liman bölgesinde SEDAŞ tarafından kaçak ve usulsüz kullanım taraması yapıldı. Bu kapsamda, 11 kişilik ekip ve 5 araç ile yapılan kontroller sonucu enerji nakil hatlarına kanca atılması suretiyle kaçak bağlantılar tespit edildi. Usulsüz elektrik kullandığı saptanan müşterilerin elektrik bağlantıları kesilerek tutanaklar tutuldu. Kaçak olarak elektrik bağlantısı sağlayan kabloların şebeke irtibatları ise iptal edildi.