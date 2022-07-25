Kaçak Elektrik Kullananlar Bu habere dikkat!

Haber: Ceylan Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Sakarya, Kocaeli, Gebze, Bolu ve Düzce faaliyet bölgesindeki müşterilerini enerjinin usulsüz/kaçak kullanımı konularında bilgilendirdi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yazlık satışı ve kiralık konutlarda el değiştirme sayılarının arttığını belirten SEDAŞ yetkilileri, yazlık ev alanların, yeni ev veya işyeri kiralayanların, Görevli Tedarik Şirketi ile kendi şahsi veya tüzel kişilikleri adına perakende satış sözleşmesi (PSS) imzalamadan ve kendi adlarına abone kayıtlarını yaptırmadan, kesinlikle elektrik kullanmamaları gerektiğinin altını çizdi.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlk kez kullanılacak ve abonelik işlemleri daha önce yapılmamış olan binalarda şirketimiz ile dağıtım bağlantı anlaşmalarının yapılması ve bu anlaşmalar yapılmadan önce elektrik bağlantısının da yapılmamış olması gerekir. Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketilmesi, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekmek suretiyle dağıtım sistemine müdahale ederek sayaçtan geçirilmeksizin elektrik enerjisi tüketilmesi, sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketilmesi, dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisinin mücbir sebep halleri dışında açılması kaçak elektrik kullanımı olarak değerlendirilmektedir.”

5 KATI ÜCRET TAHSİL EDİLMEKTEDİR

Kaçak elektrik kullanımıyla birlikte usulsüz elektrik kullanımı kaynaklı sonuçlar hakkında da bilgiler aktaran SEDAŞ yetkilileri; “Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, tüketicinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılmaktadır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicilerde ise tüketicilerin dâhil olduğu tüketici grubundan ait olduğu yıla ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararı ile belirtilen kesme-bağlama bedelinin 5 katı ücret tahsil edilmektedir.

1,5 KATI İLE ÇARPILARAK, KAÇAK ENERJİ TÜKETİM BEDELİ HESAPLANMAKTA

“Ayrıca, kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Kaçak elektrik enerjisi tükettiği tespit edilen tüketicinin, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 44’üncü maddesi çerçevesinde hesaplanan tüketimi, dahil olduğu tüketici grubuna kaçak elektrik enerjisi tükettiği dönemde uygulanmakta olan ilgili tarifenin 1,5 katı ile çarpılarak, kaçak enerji tüketim bedeli hesaplanmakta ve bu bedel fatura edilmektedir. Tüketicinin aynı veya başka bir kullanım yerinde mükerrer kaçak elektrik enerjisi tükettiğinin tespiti edilmesi durumunda da kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edildiği tarihte yürürlükte olan ilgili tarifenin 2 katı göz önüne alınarak hesaplama yapılmaktadır.”