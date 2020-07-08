Kaçak hat mühürlendi

Haber: BMA
Mengen ilçesi Domuz alanı mevkiinde bulunan su kaynağından Gerede’ye çekilmek istenen boru hatlarına karşı açılan dava sonuçlandı. Mengen Asliye Hukuk Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararı alması sonrası bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar icra memurları tarafından mühürlendi.
Konuyla ilgili Belediye Başkanı Turhan Bulut yaptığı açıklamada, “Belediyemiz ve Karaşehler Köyü Muhtarlığı ile ortaklaşa olarak Gerede Belediye Başkanlığı aleyhine açmış olduğumuz dava kapsamında; Mengen Asliye Hukuk Mahkemesinin müdahalelerin tedbiren durdurulmasına ilişkin kararı gereği, Domuz Alanı Mevkiindeki 2 adet su kaynağının Mengen İlçesi Akçakoca Köyü kadastro sınırları içerisinde kaldığı tespit edildiğinden Gerede Belediyesince bahsi geçen su kaynaklarına yönelik yapılan çalışmalar, 07/07/2020 tarihinde Mengen İcra Dairesi tarafından mühürlenmiştir” dedi.