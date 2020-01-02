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Kaçak içki operasyonu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde 26 şişe kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içki bulunduran 2 kişi gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak içki operasyonu

Haber: C Kutay AYKAN

Emniyet yetkilileri, halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için 31.12.2019 günü 15.00-23.00 saatleri arasında eğlence yerlerinde yapılan denetim ve kontroller esnasında müşterilerine kaçak/sahte içki verdikleri tespit edilen (2) ayrı dernekte ele geçirilen (toplam: 26 şişe) kaçak içkiye el konulmuştur.

Konu ile ilgili yakalanan (3) şahıstan birisi işlemlerinden sonra Emniyet Müdürlüğümüzden salıverilmiş, diğer iki şahıs ise gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan O.K. (47) ile S.B. (43) isimli şahıslar haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte gönderildikleri İlimiz adli mercilerince haklarında verilen adli kontrol kararına istinaden salıverilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Esra Perçin

Esra Perçin

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