Kaçak içki ve sigara operasyonu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Gerede Gişeler Mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Jandarma tarafından otobüste yapılan aramalarda zula diye tabir edilen bir gizli bölmede 200 paket bandrolsüz kaçak sigara, 8 şişe votka, 4 şişe viski ve 2 şişe şampanya ele geçirildi. Jandarma bir şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem başlattı.

53 ŞİŞE VİSKİ İLE YAKALANDI

Jandarma tarafından Mudurnu ilçesi Pelitözü köyü mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde ise bir araçta yapılan aramada 53 şişe kaçak (viski) içki ele geçirildi. Ekipler araçta bulunan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019, 16:39