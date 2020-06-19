Kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 17 Haziran Çarşamba günü Mudurnu ilçesinde bir grubun kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Tespit edilen 10 şüpheli şahıs kazı malzemeleri ile birlikte jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.