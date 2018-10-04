Haber: Kasım ŞAHİN
Kaçakçılığın men ve takibine yönelik TEM otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan yolcu otobüslerinde gerçekleştirilen kontrol ve aramalarda otobüslerin çeşitli yerlerine saklanmış vaziyette yada plastik bidonlar içerisine peynir görünümü verilmek suretiyle gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 73.000 TL olan toplam: 389,75 kg kaçak nargile tütünü ileToplam: 1.410 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaraları otobüsün çeşitli bölmelerine sakladığı bir kişi gözaltına alındı. Zanlının alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edileceği öğrenildi.
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