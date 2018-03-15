Haber: Semih Baykal

Doğu İllerinden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan iki kargo şirketine ait araç, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çevre yolunda durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda ekipler, çamaşır makinesi, tenekelere ve 11 farklı kargo içersine gizlenmiş piyasa değeri 210 bin TL olan 4 bin 890 paket kaçak sigara, bin 460 paket kaçak pipo ve 98 paket kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Ekipler, kaçak sigara ve tütün mamullerini gönderen şahıslar ile alıcılarının tespiti için çalışmalar başlattı.