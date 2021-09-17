Kaçak yapılara müsaade yok

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde, Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan ve daha önce yasal işlem uygulanan kaçak yapılarla ilgili dava açıldı. Kaçak yapılarla ilgili yargılama sonunda mahkeme tarafından müsadere kararı verildi.Verilen yargı kararları neticesinde kaçak yapılar müsadere edilerek daha önce de belirlenen tarihte iş makineleriyle yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından bundan sonra da ormanlık alanlarda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği bildirildi.