Kaçakçılar boş durmuyor

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz gün yapılan uygulamada iki otobüste kaçak sigara ve bir tırda ise esrar ele geçirildi.

Kaçakçılar boş durmuyor

Haber: Birol Ertunç

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde 9 Temmuz Salı günü Dörtdivan İlçesi Metro Dinlenme Tesisleri mevkiinde iki yolcu otobüsünde yapılan aramada 6 şüpheli şahıs ile birlikte bin 440 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca Jandarma ekipleri tarafından devam eden yol kontrolünde bir tırda yapılan aramada ise 1 şüpheli şahıs ile birlikte 7 gram esrar (skunk) maddesi ele geçirildi. Janarma şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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