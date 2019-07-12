Kaçakçılar boş durmuyor

Haber: Birol Ertunç

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde 9 Temmuz Salı günü Dörtdivan İlçesi Metro Dinlenme Tesisleri mevkiinde iki yolcu otobüsünde yapılan aramada 6 şüpheli şahıs ile birlikte bin 440 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca Jandarma ekipleri tarafından devam eden yol kontrolünde bir tırda yapılan aramada ise 1 şüpheli şahıs ile birlikte 7 gram esrar (skunk) maddesi ele geçirildi. Janarma şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.