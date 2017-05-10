Haber: Esra ÖZTÜRK

Kapıkule sınır kapısından usulsüz bir şekilde ülkeye giriş yapan Bulgaristan plakalı piyasa değeri yaklaşık 55 Bin TL olan 1 adet lüks otomobil yakalandı. Araç Bolu Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Emniyet güçleri yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında da gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde her türlü kaçakçılığı önlemek maksadıyla gerekli kontrol ve denetimlere aralıksız devam edileceklerini belirttiler.