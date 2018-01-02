Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde ilimizde kaçakçılık suçlarının engellenmesi için ve uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığını önlemek için başarılı operasyonlara imza attı. KOM şubenin başarılı Polisler ilk olarak 28 Aralık 2017 tarihinde TEM otoyolunda İstanbul İstikametine gitmekte olan U.İ adlı şahsın yönetimindeki TIR’ı durdurdu. TIR’da yaptıkları aramalarda ekipler, 92 karton (920 paket) değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler TIR sürücüsü U.İ. gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli U.İ Emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aynı gün yine başarılı Polisler, yine TEM otoyolunda bu sefer İstanbul İstikametine gitmekte olan bir otobüsü durdurdu. Ekipler, otobüste yaptıkları aramalarda 900 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili N.I, A.K ve S.G adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCULARA DARBE

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak 29 Aralık 2017 tarihinde yılbaşı gecesi ilimizde piyasaya uyuşturucu hap sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, il merkezinde yapıkları geniş çaplı araştırmada D-100 Karayolu Otoyol bağlantı noktasında 14 plakalı bir araca operasyon yaptı. Ekipler, A.F.B ve A.K. adlı iki şahıs üzerinde ve araç içersinde yaptıkları aramalarda 30 Adet uyuşturucu hap ve 0.40 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili A.F.B ve A.K. gözaltına alındı. Şahıslar Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.