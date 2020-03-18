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Kaçakçılığa KOM darbesi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde TEM otoyolunda durdurulan bir minibüste piyasa değeri 100 bin TL olan kaçak cep telefonu kırılmaz camı ele geçirildi.

Kaçakçılığa KOM darbesi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Mart Pazartesi günü saat 20.00 civarında TEM Otoyolu Ankara-İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan 34 plakalı bir minibüs, durumundan şüphe edilerek durduruldu. KOM Şube ekiplerince minibüste yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 100 bin TL olan 4 bin 515 adet kaçak cep telefonu kırılmaz camı, çeşitli telefonlara ait şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi. Polis ekipleri minibüs sürücüsü K.E.D.(36) hakkında soruşturma başlattı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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