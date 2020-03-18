Kaçakçılığa KOM darbesi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Mart Pazartesi günü saat 20.00 civarında TEM Otoyolu Ankara-İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan 34 plakalı bir minibüs, durumundan şüphe edilerek durduruldu. KOM Şube ekiplerince minibüste yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 100 bin TL olan 4 bin 515 adet kaçak cep telefonu kırılmaz camı, çeşitli telefonlara ait şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi. Polis ekipleri minibüs sürücüsü K.E.D.(36) hakkında soruşturma başlattı.