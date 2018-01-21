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21 Ocak 2018 Pazar
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    • Kaçırılan genç kız kurtarıldı

    Adıyaman’daki evinden kaçırıldığı iddia edilen genç kızın Bolu jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından rutin yol kontrol uygulaması yapıldığı sırada bir otobüste bulunduğu ve ifadesi alınarak salıverildiği ortaya çıktı.

    21 Ocak 2018 Pazar 10:03
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    Kaçırılan genç kız kurtarıldı

    Ailesi tarafından emniyete kayıp bildirimi yapılan ve daha sonra İstanbul Levent’te ağabeyi tarafından zorla bir araca bindirildiği tespit edilen Genç kızın evinden kaçtıktan bir gün sonra Bolu Jandarması tarafından bulunduğu ortaya çıktı. Ulusal kanallarda yer alan ve yeni bir kadına şiddet olayı olarak lanse edilen haberler sonrası genç kız ben evimden kaçmadım diye Bolu Jandarmasına ifade verdiği anlaşıldı. 14 Ocak günü Adıyaman’ın Sincik ilçesinde evden kaçan 20 yaşında ki Esra G. İstanbul’a gitmek için bindiği otobüste Bolu’da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada kayıp olduğu tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştı. İfadesinde kaybolmadığını, kendi iradesiyle ayrıldığını söyleyen Esra G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu olayın ardından İstanbul’a giden genç kız Levent 'te ağabeyleri tarafından güpegündüz zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilmiş, yapılan incelemeler sonucu Sultangazi ilçesinde bir evde bulunmuştu.

    Ağabeylerinden şikayetçi olmayan, ancak ailesinin yanında dönmek istemeyen genç kızın kadın sığınma evine yerleştirildi.

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