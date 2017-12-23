Haber: Semih BAYKAL

İlimiz Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde yaşayan Gülşah Yaman’dan 1 haftadır haber alınamıyor. Yaman, 1 hafta önce çalıştığı tostçu dükkanından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Tedirginlik içinde kızlarından haber bekleyen ailesi ise genç kızın 19 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Gülşah’ın babası Ayhan Yaman, kızlarının sağlığından endişe ettiklerini söyleyerek; “Kızım bir tostçu dükkanında çalışıyordu. İşten çıktıktan sonra eve gelmedi. Geç saatlere kadar gelmeyince merak ettik ve aramaya başladık ama izine ulaşamadık. Hemen polise giderek durumu bildirdik. Kızımın 19 yaşında bir erkek arkadaşı vardı. 3 ay önce de kızımı kaçırmaya çalışmış, biz yakalamıştık. Kızımın bu şahıs tarafından kaçırıldığını düşünüyorum. Kızım annesine mesaj atmış ‘benim peşime düşmeyin beni merak etmeyin’ diye. Bu mesajı da o şahıs attırmış olabilir” dedi.

“1 HAFTADIR GÖZÜMÜZE UYKU GİRMİYOR”

Baba Yaman, 1 haftadır gözlerine uyku girmediklerini ifade ederek; “Benim kızım henüz 15 yaşında. Bu kız daha çocuk. Sağlığından endişe ediyoruz. 1 haftadır gözümüze uyku girmiyor. Kızımı görenlerin duyanların insanlık namına bize haber vermesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

EVLENDİRELİM DEMİŞLER

Yaman ailesi, kızlarını kaçırdığını iddia ettiği şahısın ailesinin kendilerine ulaşarak; “Bu çocukları evlendirelim” dediklerini iddia etti.