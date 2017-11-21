Haber: Semih BAYKAL

Edinilen bilgiye göre, olay 2015 yılının Aralık ayında ilimiz Mengen ilçesinde meydana geldi. Mengen’de mangal kömürü üretimi işinde çalışan Afganistan uyruklu N.K.’nın maskeli kişiler tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. 2 yıl boyunca süren çalışmalar bir türlü sonuçlanmazken, Bolu İl Jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirerek tekrar açmaya karar verdi. Çalışmalar sonucunda Bolu Jandarması Afganistanlı N.K.’nın, kaçırılmadığını Pakistanlı arkadaşları tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

2 YIL SONRA İTİRAF ETTİLER

Bolu İl Jandarma ekipleri N.K.’nın kaçırıldığına dair ihbar yapan Pakistanlı E.S., S.U., B.A. ve T.M. isimli iş arkadaşlarını Türkiye’nin farklı illerinde gözaltına aldı. Şahısların yapılan sorgusunda N.K.’yı kendilerinin öldürdüğü ve cesedi ormanlık bir alana gömdüğü itirafında bulundukları öğrenildi.

KATİLLER CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Ankara’dan gelen jandarma ekipleri şahısların itiraf ettiği alanda iz bulma köpekleri ile beraber çalışmalar başlattı. Ekipler vahşice öldürülen N.K.’nın çürümüş cesedin ulaştı. 2 yıl boyunca peşini bırakmayan, Bolu Jandarması faili meçhul bu olayı aydınlatmayı başardı. Adliyeye sevk edilen Pakistanlı sanıklar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.