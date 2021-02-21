Kademeli normalleşme için geri sayım

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından normalleşme adımlarının illerdeki vaka ve aşılama sayılarına göre atılacağının açıklanması sonrası gözler İl Hıfzıssıhha Kuruluna çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada 1 Mart itibariyle normalleşmenin başlayacağını bildirdi.

Koca açıklamasında, “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” ifadelerine yer verdi.