Doğuştan engelli olan ve oturarak voleybol takımında oynayan Kader Akbaş'ın hayali milli takım oyuncusu olmak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Karaçayır Mahallesi'ndeki spor salonunda voleybol antrenörü Nihal Tanrıkulu gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Akbaş, yaklaşık bir yıl önce başladığı voleybolda kendisini geliştirerek milli takıma girmek için çalışıyor. Akbaş, bedensel engelli olarak doğduğunu, omurilik açıklığı hastalığının bulunduğunu söyledi.

Tek hayalinin milli sporcu olmak olduğunu ifade eden Akbaş, engellilerin her engeli aşabileceği bir sporu yaptığını belirterek, "Benim tek isteğim var o da milli takıma girebilmek. Başka bir isteğim yok. Bunu başararak ailemi yüzüstü bırakmamak istiyorum. Ayaklarımın üzerinde durabildiğimi göstermek istiyorum." diye konuştu.

Takımda bulunan arkadaşları ile iyi anlaştığını söyleyen Akbaş, "Çok iyi bir çevrem var ve bana geldiğim günden beri hiç yabancılık çektirtmediler. Hepsi abim ve ablam gibi. Bu takımda olduğum için çok memnunum." diye konuştu.

Akbaş, günlerinin okul, ev ve antrenman olarak geçtiğini kaydederek, "Arkadaşlarım da beni bu şekilde gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Ayrıca ben 5 yıl da okçuluk yaptım. Okçuluktan sonra bu spora geçtim ve çok severek yapıyorum. Bu sporu yaptığım için çok memnunum. Hedefimde milli takım var." dedi.

Voleybol antrenörü Nihal Tanrıkulu ise oturarak voleybol takımı ile bir yıldır antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Takım olarak 2. ligde mücadele ediyoruz. Ligde toplam 9 takım bulunuyor. Bu sene turnuvaları 6. olarak tamamladık. Toplam 15 sporcumuz var. Çalışmalarımız haftada 2 gün olarak devam ediyor." dedi.

Tanrıkulu, Kader'in bir yıl önce voleybol oynamaya başladığını, arkadaşları ile uyum içinde olduğunu, voleybol oynamayı çok sevdiğini, tek hedefinin milli takıma girmek olduğunu, bunun için de kendisini desteklediklerini söyledi.