Haber; ESRA ÖZTÜRK

KADER açıklamasında, “Toplumsal cinsiyet kalıpları ile büyüyerek; evrensel değerlerden, çocuk, hayvan, LGBTİ, kadın, erkek haklarından ve çevreyi koruma bilincinden bihaber yaşayan bu kişiler, sadece erkek oldukları için kendilerini tüm canlılardan üstün görmektedirler. Dünya onlarındır ve diğer canlıların var oluş nedeni, onların iktidarlarını sürdürmeleri için gereken 'lojistik hizmetin' sağlanmasıdır" denildi.

KADER'den yapılan yazılı açıklamada, "Meral Akşener’e yönelik 'cinsiyetçi saldırı' tüm kadınlara yapılmıştır!" ifadesi yer aldı. Referandum çalışmaları kapsamında Bolu’da konuşma yapmaya giden siyasetçi Meral Akşener’e “cinsiyetçi saldırı" yapıldığı öne sürülerek, "Bu saldırı, Türkiye’de erkek egemen sistemin kadınlara nasıl baktığına dair 'korkunç' örneklerden biridir. Yaklaşık 100 kişilik 'güdümlü' erkek grubu, Meral Akşener’e 'kadın ayakkabısı ve etek' fırlatarak 'sözde' protesto etmiştir. Birbirlerine hakaret etmek istediklerinde sıklıkla rakiplerini 'kadın yerine' koyan cümleler kuran erkekler, siyasetçi bir kadını bile 'kadın yerine' koyarak aşağılamaya çalışmıştır. 'Bir erkeği, kadın yerine koyarak aşağılamak' elbette 'akıl sağlığı( açısından şüphe uyandıran bir durumdur. 'Bir kadını, kadın yerine koyarak aşağılamak' ise bilimsel olarak henüz açıklanamamış bir zeka seviyesinin göstergesi olabilir.

Toplumsal cinsiyet kalıpları ile büyüyerek; evrensel değerlerden, çocuk, hayvan, LGBTİ, kadın, erkek haklarından ve çevreyi koruma bilincinden bihaber yaşayan bu kişiler, sadece erkek oldukları için kendilerini tüm canlılardan üstün görmektedirler. Dünya onlarındır ve diğer canlıların var oluş nedeni, onların iktidarlarını sürdürmeleri için gereken 'lojistik hizmetin' sağlanmasıdır.

Bunlara göre siyaset 'hizmet' değil, 'güç' alanıdır, 'erkek işi'dir ve bu nedenle siyasette de kadın görmeye tahammül edememektedirler. Onlara göre kadın, dört duvar arasında yaşayıp, erkeğin yemeğini yapıp, yaşadığı yeri temizleyip, cinsel ihtiyaçlarını giderdiği, neslini devam ettirecek çocukları büyüten bir metadır" denildi.

"Saldırganlar ve azmettiricilerin" hukuk önünde gereken cezalara çarptırılmasını, ülkenin tamamının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitilmesini, bunu içselleştirmesini isteyen KADER mücadelelerinin devam edeceğini de kaydetti.