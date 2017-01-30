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30 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Kader mahkumları meslek sahibi oluyor

    Bolu’daki F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler, cezaevi bünyesinde açılan kurslarda meslek öğreniyor. Cezaevindeki sportif faaliyetlerin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinlere de katılan hükümlü ve tutuklular, dışarıdaki hayata hazırlanıyor.

    30 Ocak 2017 Pazartesi 16:08
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    Kader mahkumları meslek sahibi oluyor

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fazlı Bozen, yaptığı açıklamada, cezaevinde farklı branşlarda kurslar açıldığı söyledi. Bu sayede tutuklu ve hükümlülerin meslek sahibi olduğunu, zaman geçirdiğini ve para kazandığını belirten Bozen, "kurslara katılanlar arasında çok iyi resim yapan ve halı dokuyanlar bulunuyor. Odalarında televizyonlar var. Televizyonlarda 20 kanal mevcut. İsteyen istediği kanalı izleyebiliyor" dedi.

    Cezaevinde kursların yanı sıra sportif faaliyetler, sanatsal ve kültürel etkinlikler de düzenlendiğini bildiren Bozen, şunları kaydetti."Cezaevi sakinleri, bir günde birkaç etkinliğe katılabiliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezince gönderilen öğretmen ve uzman öğreticiler, tutuklu ve hükümlülere resim, çini, sedef, halı, bilgisayar, bağlama, okuma yazma ve üniversiteye hazırlık kursları veriyor. Kursa katılanların el emeği ile hazırladığı çalışmalar, Bolu’da açılan sergilerde satışa sunuluyor. Elde edilen gelir, çalışmayı yapan tutuklu veya hükümlülerin hesaplarına yatırılıyor. Bu sayede, cezaevi sakinlerinin, yeni bir meslek edinirken aynı zamanda da para kazanmaları sağlanıyor."

    F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda uzun süredir kaldığını belirten Tamer Arslan'da cezaevinde resim yapmayı öğrendiğini söyledi. 
    Hayallerini resimlerine yansıttığını belirten Arslan, "doğaya karşı büyük bir özlemim var. Bunu yapmış olduğum tüm resimlerde görebilirsiniz. Yaptığım resimler beni rahatlatıyor. Burada 15 arkadaş resim yapıyoruz. Vaktimizi bu şekilde değerlendiriyoruz" diye konuştu. Halı dokuma kursuna katılan tutuklu ve hükümlüler de dokudukları halıların el işi, göz nuru olduğunu ifade ederek, "bir halıyı yaklaşık iki ayda tamamlıyoruz" dedi. 

    BOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZA İNFAZ KURUMU

    50 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda 20 bin metrekarelik kapalı alan bulunuyor.

    Cezaevinde organize, terör ve diğer suçlardan hükümlü ve tutuklu 352 kişi kalıyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin ön planda olduğu F Tipi Cezaevi, tutuklu ve hükümlülerin koğuşları hariç tutulmak üzere yerleştirilen 184 kamera ile de 24 saat gözetleniyor. Cezaevinde kalanlar günde 3 öğün yemek çıkarılıyor. Her öğünde 3 çeşit yemek çıkıyor.

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