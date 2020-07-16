Kaderi kendisi gibi güzel olmadı

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık 7 ay önce Erzurum’dan, Ahmet isimli bir şahıstan 2 bin TL karşılığında uyuşturucu kuryeliği yapmak isterken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu yol kontrolü sırasında sırt çantasının içerisindeki 3 kilo 894 gram toz esrarla yakalandıktan sonra çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıkan 3 çocuk annesi, kaderinin kendisi gibi güzel olmadığı belirterek; “Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan eşim tutukluydu ve 3 çocuğuyla birlikte zor duruma düştüm. Bir cezaevine ziyaretine gittiğimde durumumu ona anlattım. O da bana kötü yola düşmemi ve hayat kadını olmamı bu yolla para kazanmamı söyledi. Bu işi yapmasaydım kötü yola düşecektim. Boşanmak isteğimi söyledim ama bir türlü benden boşanmak istemedi. Kötünün içerisinden en kötüsünü seçerek uyuşturucu kuryeliğini seçtim. Ama, bunu da başaramadım ve yakalandım. Aslında tutuklanmama sevindim, yoksa gerçekten kötü yola düşerdim. Şu an çocuklarımın bile nerede olduğunu bilmiyorum. Ne olursunuz beni tahliye edin ve çocuklarımı bulayım, yavrularımla birlikte olayım. Onları çok özledim. Şu an nerede olduklarını bile bilmiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Seda Altunbaş Eker’in avukatı Müjdat Altay, müvekkilinin cezaevinde zor durumda olduğunu, üzüntüsünden ve çocuklarına olan özleminden dolayı intihara kalkıştığını, koğuş arkadaşları tarafından kurtarıldığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Seda Altunbaş Eker’in tutukluk halinin devamına, duruşmanın 01 Ekim 2020 tarihine ertelenmesine karar verdi. Eker, bu kararın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.