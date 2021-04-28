Haber: Erdal Tanrıverdi

Tam bir Osmanlı Kasabası görünümündeki Göynük’te uzun yıllar faaliyet gösteren ilçe cezaevi boşaltıldıktan sonra kaderine terk edildi. Konu ile ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, “14 Temmuz 2020 yılında boşaltılan cezaevi Milli Emlak’a devredildi. Zamanında Milli Emlak’tan Adalet Bakanlığına tahsis edilen işlevini tamamladıktan sonra tekrar Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildi. Yurt genelinde cezaevleri artık büyükşehir merkezlerine yapılıyor. İlçelerde ki cezaevleri ise Göynük’te olduğu gibi artık yavaş yavaş kapatılıyor. Dolayısıyla Göynük İlçemizde yeni bir cezaevi yapım planımız bulunmuyor.” ifadelerine yer verdi.

K1 tipi cezaevleri, küçük ilçelerde oluşturulan ceza infaz kurumları olup, 4 koğuş ve 2 disiplin hücresinden oluşuyor. Kadın ve çocuk hükümlüler için ayrı bölmeleri, kütüphane ve konferans salonu bulunan Göynük ilçe cezaevinin her koğuşun bir havalandırma bahçesi bulunuyor. K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumları 42 kişi kapasiteli oluyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 15:44