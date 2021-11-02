KADES broşürleri dağıtıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aileiçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” uygulamasını tanıtarak bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan bilgilendirme sonrasında kadınlar, telefonlarına KADES uygulaması yükledi.

KADES uygulamasının kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla kurulduğu, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiği, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda Kadın Acil Destek İhbar Sistemine ulaştığına dair bilgilendirme yapıldı.