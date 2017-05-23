Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da uzun yıllardır avukatlık yapan ve Bolu Barosuna kayıtlı kadın avukat A.A., müvekkillerinin kazandığı paraları avukatlık ücreti adı altında zimmetine geçirdiğinden dolayı hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Daha öncede de aynı suçu işlediği iddia edilen avukat A.A.’ya mahkeme heyeti 7 yıl hapis cezası verdi ve dosyayı Ankara Bölge İstinat Mahkemesine gönderdi.

Karar, Ankara Bölge İstinat Mahkemesi tarafından onandığı taktirde Avukat A.A., cezaevine gönderilecek. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonrası 7 yıl hapis cezası aldığını öğrenen A.A., bir anda fenalık geçirerek yere yığıldığı ve mahkeme görevlileri tarafından müdahale edilerek sakinleştirildiği öğrenildi. A.A.’nın daha önceden de bir müvekkilinin kazandığı davanın alacağı parayı avukatlık ücreti nedeniyle zimmetine geçirdiği ve aynı suçu ikinci defa işlediği iddialar arasında yer aldı. A.A’nın, hapse girip girmeyeceği ise iki ay sonra Ankara Bölge İstinat Mahkemesinin kararı sonrası netleşecek.

Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay, Ağır Ceza Mahkemesinin 7 yıllık hapis cezasının verdiği karar sonrası hemen devreye girerek Avukat A.A.’nın Bolu Barosundan ihracını istemi talebiyle disiplin kuruluna sevkine karar verdi. Başkan Atalay, Ankara Bölge İstinat Mahkemesinin vereceği karar doğrultusunda, disiplin kurulunun karar vereceğini açıkladı.