Haber: Semih Baykal

İlimiz de avukatlık yapan Zeynep Uyanık idaresindeki 06 HC 2895 plakalı otomobil Sandallar Mahallesi Kanal Sokak’a geldiği sırada yolun buzlanması nedeniyle kontrol çıkarak sulama kanalına uçtu. Ters dönen otomobil kanal içinde bulunana ağaçlara takılarak durabildi. Kazada araç içerisine sıkışan Zeynek Uyanık olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Uyanık hemen 112 ekipleri tarafından acil servise kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.