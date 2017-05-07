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07 Mayıs 2017 Pazar
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    • Kadın avukata 7 yıl hapis cezası

    Bolu Barosuna kayıtlı kadın avukata Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, zimmet suçu işlediğinden dolayı 7 yıl hapis cezası verildi. Bolulu avukat kararı duyunca duruşma salonunda fenalık geçirdi.

    07 Mayıs 2017 Pazar 12:00
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    Kadın avukata 7 yıl hapis cezası

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu’da uzun yıllardır avukatlık yapan ve Bolu Barosuna kayıtlı kadın avukat A.A., müvekkillerinin kazandığı paraları avukatlık ücreti adı altında zimmetine geçirdiğinden dolayı hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dava Cuma günü karara bağlandı. Daha öncede de aynı suçu işlediği iddia edilen avukat A.A.’ya mahkeme heyeti 7 yıl hapis cezası verdi ve dosyayı Ankara Bölge İstinaf Mahkemesine gönderdi.

    Karar, Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onandığı taktirde Avukat A.A., cezaevine gönderilecek. Cuma güne Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonrası 7 yıl hapis cezası aldığını öğrenen A.A., bir anda fenalık geçirerek yere yığıldığı ve mahkeme görevlileri tarafından müdahale edilerek sakinleştirildiği öğrenildi. A.A.’nın daha önceden de bir müvekkilinin kazandığı davanın alacağı parayı avukatlık ücreti nedeniyle zimmetine geçirdiği ve aynı suçu ikinci defa işlediği iddialar arasında yer aldı. A.A’nın, hapse girip girmeyeceği ise iki ay sonra Ankara Bölge İstinaf Mahkemesinin kararı sonrası netleşecek. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Barosuna, Kayıtlı, Kadın, Avukata

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