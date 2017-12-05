Haber: Aysun Beykoz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen, Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" Projesi kapsamında, ‘Coğrafi İşaret ve Markalaşma Yolunda Bolu Civril Ayşe Fasulyesi Projesi’ projesini uygulayan 20 kadın çiftçi Eskişehir’e gitti. Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Nuray Karatepe, Arazi Edindirme Şube Müdürü Eyüp Sait Karcı, Ziraat Mühendisleri Ayşe Ekdioğlu, Ali Demirer ve Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya eşliğinde Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne Teknik Gezi düzenledi. Enstitü Müdürü Dr. Sabri Çakır tarafından Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalar anlatıldıktan sonra Enstitü laboratuvarlarına yapılan ziyarette teknik personel tarafından kadın çiftçilere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.Kadın çiftçiler teknik personele sorularını yönlendirirken birçok konuda bilgi sahibi olma fırsatı da buldu. Enstitünün birçok alanı ziyaret edilirken Eskişehir’i de gezme fırsatı yakalayan üreticiler hatıra fotoğrafları çekmeyi unutmadı. Teknik Gezi katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanırken edinilen bilgi aktivitenin kazanımı olarak göze çarptı.