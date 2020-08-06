“Kadın cinayetleri politiktir!”

Haber: Ceylan Beykoz

Son zamanlarda ülkemizde kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması dolayısıyla Eğitimiş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz bir açıklama yaptı. Korkmaz açıklamasında, “Yaşamından, ailesinden, arkadaşlarından, umutlarından hunharca koparılan kadınların katili ve bu canavarlığı yaratanlar, topluma kutuplaştırıcı politika ve söylemlerle şiddeti aşılayan, din ve ahlak adına sıkça kullandıkları cinsiyetçi, sözde muhafazakâr söylemlerle kadını değersizleştirmek isteyen, ‘Türk aile yapısına uymadığı’ iddiasıyla İstanbul Sözleşmesi’ni iptal etmeye çalışanlardır” dedi.

Korkmaz açıklamasında devamında, “Kadını sadece aile içinde var etmeye çalışan, kahkahasını yasaklayan, hamileyken eve kapatmayı uygun gören, kaç çocuk yapacağına ve nasıl doğuracağına karar veren, kadının nasıl giyineceği konusunda hükümler koyabilen bir anlayışı topluma dayatmayı, yaşamda uygulanabilir kılmayı kendine görev edinenler bu cinayetlerin azmettiricisidir. Her gün en az üç kadının öldürüldüğü, onlarcasının tacize, tecavüze ve şiddete uğradığı, iktidarın açıkça kadınlara savaş açtığı bu sistemde, kadınlar sadece nefes almak için bile mücadele etmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

“KADIN CİNAYETLERİ MÜNFERİT DEĞİL POLİTİKTİR!”

“Aile içinde, işyerlerinde, sokakta… kadına şiddet gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş, özellikle son yıllarda kadın cinayetleri katlanarak artmıştır” diyen Korkmaz ayrıca şunları söyledi: “Kadınları korumak bir yana, onları kendi iktidarı için tehdit olarak gören siyasi iktidar, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılmasını hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi planlamaktadır. Tam da bu yüzden kadın cinayetleri münferit değil, politiktir. Yapılması gereken; hiç vakit kaybetmeden şiddet gören kadınların korunmasındaki bürokratik engellerin tamamını kaldırmak, kadın katillerine asla ceza indirimi uygulamamak, hafifletici sebep aranmadan caydırıcı cezalar verilmesini sağlamak, İstanbul sözleşmesinin getirdiği yükümlülüklere uygun bir biçimde hareket etmektir. Bu katliamları önlemeyen sistemle, kadın cinayetlerine karşı kör olan adalet sistemi ile mücadelemiz devam edecektir! Katledilen tüm kadınlar için ADALET istiyoruz!”

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 11:08