Kadın dehşetinden dram çıktı

Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık 4 ay önce Abant yolu üzerinde içkili bir restoranda henüz boşanma aşamasında olan kocası 3 çocuk babası Fuat Cenikli’yi(38), meyve bıçağıyla bıçaklayarak ağır yaralayan 4 çocuk annesi Rukiye Cenikli(35) tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan Rukiye Cenikli, tutuklandıktan sonra boşandığını belirterek; “Kocamın alkol problemi vardı. Benimle ve 3 çocuğuyla hiç ilgilemiyordu. Hatta evliyken kendisine nafaka davası bile açtım. Ama, bir kuruş bile nafaka ödemedi. Sürekli olarak bana içkiyi bırakacağım, seninle yeniden evleneceğimiz diye sözler veriyordu. Hiçbir sözünü tutmadı. Olay günü Canan isimli bir arkadaşım, boşanma aşamasında olan kocamın Abant yolu üzerinde bir içkili mekanda içki içtiğini, dansözlerin göğüslerine para taktığını ve onlarla müzik eşliğinde oynadığını bana bildirince bende hemen o mekana gittim. Canan arkadaşımın masasına oturup bende alkol almaya başladım Kocam, benim gözümün önünde dansözlerin göğüslere, gözlerime baka baka para takıp onlarla oyun oynamaya başladı. Tek amacım ona suçüstü yapmaktı. Hatta bunlarla yetinmeyip, dansözlere şampanyalar patlatıyordu. Çocuklarımın ve benim rızkımızı onlarla paylaşıyordu. Sonra yanıma gelip bana küfürler etti. Mekanda ağız kavgası yaptıktan sonra birlikte dışarıya çıktık. Bu sırada bir masadan bıçak mı yoksa çatal mı? Nedir bilmiyorum elime aldım. Mekan dışında da tartıştık. O anda gözüm döndü. Kendimi kaybettim ve rastgele elimdeki karnına doğru savurdum. Kesinlikle amacım öldürmek değildi. Öldürecek olsam, her gece sarhoş gelip sızan bu kişiyi, evde bulunan iki adet silahla öldürürdüm” dedi.



DELİ GİBİ SEVİYORUM

Yaralama olayından bir ay sonra boşanmaları gerçekleşen ve olay tarihinde karısı olan Rukiye Cenikli tarafından bıçakla yaralanan Fuat Cenikli, karısından şikayetçi olmadığını verdiği ifadenin doğru olduğunu belirterek; “Olaylar karımın dediği gibi oldu. Benim amacım o gece onu kıskandırmakta. Evet gözlerinin içine baka baka dansözlerin göğüslere para takıp, şampanyalar patlattım. Beni öldürme amacının olduğunu sanmıyorum. Ben onu kıskandırmak istedim ve başardım da. Fakat, karım tarafından bıçaklandım. Kendisini affediyorum. Yaklaşık 4 aydır cezaevinde. Ben ve çocuklarımın ona çok ihtiyacı var. Şayet tahliye edilirse söz veriyorum içkiyi bırakıp, kendisiyle yeniden evleneceğim. Karımı deliler gibi çok seviyorum. Onun cezaevinde, benim ise serbest olmam bana çok dokunuyor. Alkol düşkünlüğüm var ama bunu sadece kafa dağıtmak için yapıyordum. Karım beni öldürmek isteseydi, evde sızıp kaldığımda boğamızı kesebilirdi. Bunu yapmadı” diyerek karısını savundu.

Rukiye Cenikli’nin 10 yıl önce bir evlilik yaptığı bu evliliğinden bir çocuğu olduğu ve ilk eşini de bıçakladığı ayrıca ikinci eşi olan Fuat Cenikli’yi de yumruklayarak dövdüğü ve her iki suçtan da toplamda 1 yıl 6 ay ceza aldığı da ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu yargılanan Rukiye Cenikli’nin tahliyesine karar vermesinin ardından Fuat Cenikli; “Karıcığım seni çok seviyorum. Söz veriyorum sana senin isteğin gibi bir koca olacağım” demesinin ardından mahkeme başkanı, hem sanığa hem de müştekiye nasihat da bulanarak, “Bir daha karşımıza bu şekilde çıkmayın. Kendinize çeki düzen verip, güzel bir aile kurup hayatınızı idame ettirin ve efendi olun” tavsiyesinde bulundu. Duruşma 2 Mayıs 2019 tarihine ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 02:38