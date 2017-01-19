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19 Ocak 2017 Perşembe
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    • Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde bir ilk daha

    Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde bir ilk daha hayata geçirilerek, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği hizmete açıldı. 0-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlere hizmet veren poliklinikte hastalara ilaçlı tedavi hizmeti yanı sıra psikoterapi şeklinde de sağlık hizmeti imkanı sunuluyor.

    19 Ocak 2017 Perşembe 09:03
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    Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde bir ilk daha

    BASIN BÜLTENİ

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı önemli sağlık kuruluşlarından İzzet Baysal Devlet Hastanesi çatısı altında hizmet veren Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde bir ilk hayata geçirildi ve ünitede Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği hizmete açıldı. 0-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlere hizmet verilen poliklinikte, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Nuran Demir Samurcu ile Uzman Psikolog Nagihan Çolak çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında hastalara tedavi hizmeti veriyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Demir Samurcu, 10 Ocak'ta hizmete açılan yeni poliklinikte sağlanan tedavi hizmetleri hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu:

    ÇOCUK VE ERGEN RUHSAL-DAVRANIŞSAL SORUNLARIN TEDAVİSİ BU POLİKLİNİKTE

    "Biyolojik yapı haricinde ruhsal ve sosyal anlamda bazı çocuklar desteğe gereksinim duymakta olup çocuk psikiyatri alanının ilgilendiği bazı bozukluklar bulunmaktadır. Çocuk psikiyatri alanının başlıca ilgilendiği durumlar; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Karşı Olma Karşı Gelme Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozuklukları, Otizm Spektrum Bozukluğu, Duygudurum Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları, okul öncesi dönemi yemek ve uyku problemleri, Anne-bebek-çocuk ilişkileri ve problemleri, İdrar ve dışkı alışkanlığı problemleri, Tik bozuklukları, Dil ve Konuşma Gelişimi problemleri, Kardeş Kıskançlığı, Uyum ve Davranış sorunları, Parmak emme, Tırnak yeme, Entelektüel Yetersizlik (Zeka geriliği) ve ilgili davranışsal sorunlar, Ergenlik çağı sorunları ve Ebeveyn-Ergen çatışmaları, şiddet ve agresyona eğilimli çocuklar ve ergenler, kronik hastalığı olan çocukların, ergenlerin ve ailelerinin yaşadığı ruhsal sorunların teşhis ve tedavisini içermektedir.’’

     

    İLAÇLI TEDAVİ YANI SIRA PSİKOTERAPİ HİZMETİ SAĞLANIYOR

    Hastalar ve aileleri ile yapılan görüşmeler sonrası öncelikle tanı değerlendirmesi yapılmakta olup psikiyatrik bir bozukluk söz konusuysa, buna yönelik tedavi planlaması yapılmaktadır. Tedavi yöntemi her zaman ilaç tedavisi şeklinde olmayıp, mevcut bozukluğa yönelik psikoterapi veya psikososyal destek şeklinde de olabilmektedir.

    ANNE VE BABALAR BU UYARILARA DİKKAT

    Açıklamalarının devamında, ebeveynlere çağrıda bulunan Demir Samurcu, "Çocuklarında akademik başarısızlık, öfke kontrol sorunları, konuşma gecikmesi, öğrenme ve algı sorunları, moral bozukluğu-keyifsizlik, yüksek kaygıya sahip olma gibi sosyal ya da ruhsal yaşantısında bir sorun olduğunu düşünüyorlarsa muhakkak bir çocuk psikiyatri uzmanına danışmalarında yarar bulunmaktadır. Bazı belirtilerin ihmal edilmesi ilerleyen dönemlerde daha büyük sorunları da beraberinde getirebilmesi nedeniyle erken müdahale önem arz etmektedir" diye konuştu.

    DEMİR SAMURCU, ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI KONUSUNDA TOPLUMSAL BİLİNCE DİKKAT ÇEKTİ

    Samurcu, ayrıca, çocuk ve ergen ruh sağlığı konusunda toplumsal bilincin oluşmaya başladığına dikkat çekti ve donanımlı bir ekip olarak Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde poliklinik hizmeti vermeye başladıklarını söyledi. Demir Samurcu, polikliniğin açılması ve düzenlenmesi noktasında sağladığı destekten dolayı Bolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muhammed Emin Demirkol'a teşekkür etti.

    HİÇ SIRA BEKLEMEDEN MUAYENE OLABİLİRSİNİZ

    Demir Samurcu, son olarak, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği'nde sağlık hizmeti almak isteyen hasta ve hasta yakınlarına önemli bir çağrıda bulunarak, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kullanımını önerdi. Demir Samurcu, "ALO 182 çağrı merkezi, www.mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulaması ile hasta ve hasta yakınları polikliniğimiz için randevu alabilirler ve bu sayede hiç sıra beklemeksizin polikliniğimizdeki tedavi hizmetlerinden yararlanabilirler. Ya da muayeneye gelen hastalarımız bir sonraki kontrol randevularını hastanemizdeki tıbbi sekreterlerimiz yardımıyla alabilirler" diye konuştu.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Kadın, Doğum, Çocuk, Ünitesinde, Ilk

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