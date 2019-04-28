Kadın doktorun sır ölümü

Haber: C. Kutay AYKAN

Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak üzerinde yalnız başına yaşayan 36 yaşındaki asistan Ayşe Ceren Akay’dan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir vasıtasıyla açılan kapı sonrası korkunç manzarayla karşılaştılar. Genç asistanın tuvalette otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerine adli tıp uzmanları olay yerine çağrıldı.

Tuvalette yapılan ilk incelemede asistan Ayşe Ceren Akay’ın büyük ihtimalle kalp krizi geçirdiği kesin teşhisin yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacağı belirlenirken, polis ölüm olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 18:50