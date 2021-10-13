Kadın dolandırıcıya 3 yıl hapis

Haber: C. Kutay Aykan

2019 yılında meydana gelen dolandırıcılık olayı önceki gün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonrası sona erdi. Mağdur S.Z.Ö., “Olay günü kendisinin Gerede Halk Bankasında çalışan biri olarak tanıtarak, iki kredi kartımı tek kart yapacağını belirten kadın, benden kredi kartı bilgilerimi istedi. Bende ona güvendim ve bilgileri verdim. Günler sonra öğrendim ki kredi kartımla Denizli ilindeki bir tekstil firmasından 10 bin liralık alış veriş yapılmış. Dolandırıldığımı o zaman anladım” dedi.

Sanık olan G.Ş. isimli kadın ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Alış veriş yapılan şirketi ben kurdum ama aktif değildi ama resmi olarak aktif gözüküyordu. Sonra bir arkadaşa güvendim. İnternet üzerinden bana yüzde 10 komisyon vereceğini belirterek, pos cihazı aldırdı. Benim dolandırıcılıkla ilgim yok” demesi üzerine Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun G.Ş. tarafından işlendiğine kanaat getirerek, 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 16.660 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.